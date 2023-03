Korpschef politie wil hooligans bij eerstvolgende uitduel weren

Uitfans moeten bij het eerstvolgende uitduel geweerd worden als ze zich niet volgens de regels gedragen bij voetbalwedstrijden. Dat zegt korpschef Frank Paauw van de nationale politie dinsdag in De Telegraaf.

“Ik zou graag zien dat supporters die zich misdragen bij de eerstvolgende uitwedstrijd van de club worden geweigerd. Deze suggestie geef ik de driehoek (politie, Openbaar Ministerie en burgemeester) van de desbetreffende gemeente mee”, zegt Paauw in de krant. De politiechef meent dat het op dit moment te lang duurt voordat voetbalhooligans de consequenties voelen, namelijk “pas een seizoen later tijdens dezelfde wedstrijd”.

Volgens Paauw moeten clubs daarnaast zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid in het stadion. “Wij gaan geen capaciteit inzetten als clubs zelf het veiligheidsconcept niet op orde hebben”, aldus de politiebaas.

Paauw schreef eerder deze maand al een brief aan alle politiekorpsen in Nederland waarin hij adviseerde om supporters van FC Groningen en SC Cambuur tot nader order bij alle uitwedstrijden te weren. Het advies volgde op het besluit van burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven om fans van Cambuur te weren bij de wedstrijd tegen PSV. Volgens de politie, die de burgemeester adviseerde, bedreigen en intimideren fans van de club sinds enige tijd agenten uit hun regio. Supporters van FC Groningen zouden hetzelfde doen. In Leeuwarden besloot burgemeester Sybrand Buma vorige maand al de rest van het seizoen geen fans van de bezoekende partij meer toe te staan bij thuiswedstrijden van SC Cambuur.

Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), zei afgelopen weekend in het AD dat een algeheel verbod op uitfans bij Nederlandse voetbalwedstrijden als het aan politiebonden ligt ook dichtbij is. Bonden zou al meerdere keren bij burgemeesters hebben aangedrongen op deze maatregel.