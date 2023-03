Onderzoek naar politie om vondst kinderporno verdachte zaak-Gino

De Inspectie Justitie en Veiligheid is een oriĆ«nterend onderzoek gestart naar het handelen van de politie nadat in 2021 kinderporno werd aangetroffen op de telefoon van Donny M. De man wordt ervan verdacht in juni 2022 de 9-jarige Gino te hebben ontvoerd, misbruikt en vermoord in Geleen. “In 2021 had die vondst voor hem geen directe juridische gevolgen, er volgde geen onderzoek”, aldus JenV.

De Inspectie wil weten hoe de politie na de vondst van de kinderporno op de telefoon haar afwegingen heeft gemaakt en haar werk heeft uitgevoerd.