Slagerijen druk in de weer vanwege ramadan

Islamitische slagerijen hebben de handen vol aan klanten die inkopen doen voor de ramadan, blijkt uit een rondgang van het ANP. In meerdere zaken staat dinsdag een rij. De vastenmaand begint voor de meeste moslims afhankelijk van de stand van de maan. Naar verwachting begint de ramadan donderdagochtend.

De Utrechtse vestiging van Slagerij Kaddour heeft het momenteel “superdruk”, vertelt eigenaar Farouk El Kodady. “Het lijkt alsof mensen dit jaar door alle ellende in de wereld meer aandacht besteden aan een moment van rust en bezinning. Ze zijn op zoek naar gezelligheid met familie, vrienden en buren”, vermoedt El Kodady. Lamsvlees wordt traditioneel veel verkocht, maar duurdere vleessoorten doen het dit jaar ook goed. “Het valt me op dat er meer vraag is naar wagyu en biologisch en klanten meer verantwoord kiezen.”

Door hogere voedselprijzen zijn moslims dit jaar waarschijnlijk duurder uit in de ramadan. In de zaak van El Kodady lijkt de hoge inflatie weinig effect te hebben. “Mensen komen minder vaak maar als ze bij ons komen, kiezen ze wel voor mooie producten.” Vanwege de ramadan is het assortiment van Kaddour tijdelijk aangevuld met onder meer kikkererwten, sesam en kant-en-klare soep. Omdat het waarschijnlijk druk blijft, is extra personeel ingezet.

Bij delicatessenzaak Vlees&Zo in Amersfoort was het met name afgelopen weekend druk, vertelt eigenaar Ghassem Davudi. “Mensen slaan in voor de komende maand, met name lamsvlees doet het goed. Ook dadels, honing, olijfolie en nootjes worden veel verkocht. De komende dagen verwachten we ook drukte.” De zaak heeft dan ook extra producten ingekocht en meer personeel ingeroosterd, maar houdt dezelfde openingstijden. “Voor de moslimgemeenschap is de ramadanmaand een feestmaand. Mensen gaan bij elkaar op bezoek en eten samen. Ik verwacht daarom ook dat ik dit jaar extra vlees verkoop dan tijdens de coronacrisis. Toen kon niemand samenkomen.”

Bakkerij Marakesh in Den Haag ziet nog geen lange rijen. De afgelopen jaren begon dat pas een dag voor het begin van de ramadan. “Rond 18.00 uur wordt het dan ineens heel druk”, vertelt Hajar Mahria, leidinggevende in de vestiging aan de Van Zeggelenlaan. “Mensen komen dan allemaal tegelijk om nog warm brood te halen voor het avondeten. Daarom blijven we ook langer open en staan we met meer personeel achter de kassa.” Met name stokbrood en minihapjes met tonijn, kip en gehakt zijn bij de bakkerij populair. “We hebben nu ook meer soorten chebakia, Marokkaanse honingkoekjes. Die worden meestal gegeten bij de soep. De suiker geeft veel energie.”