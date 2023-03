De Jonge gaat nadenken over invoering ’tochtkorting’ huizen

De Tweede Kamer wil net zoals minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) dat de energierekening voor mensen met vooral lagere en middeninkomens zo snel mogelijk omlaag gaat en betaalbaar wordt. In een Kamerdebat drongen zowel coalitie- als oppositiepartijen aan op meer snelheid bij de verduurzaming van woningen, maar verschillende voorstellen zijn niet meteen omarmd door de minister. Hij gaat wel de voor- en nadelen van de invoering van een ’tochtkorting’ op een rij zetten. De PvdA wil dat met deze maatregel de huur van een tochtig huis wordt verlaagd, zodat de bewoners hun hoge energierekening kunnen betalen.

Zo’n tochtkorting is volgens PvdA-Kamerlid Joris Thijssen een “noodzakelijke pleister voor mensen die nu moeten kiezen tussen koken of stoken.” De kabinetsplannen zijn erop gericht alle huizen te verduurzamen. Als het eenmaal zover is, is de maatregel niet meer nodig, zei Thijssen. Hij tekende daar meteen bij aan dat dat nog een aantal jaar duurt.

De Jonge vindt het PvdA-voorstel weliswaar sympathiek, maar hij wil niet dat verhuurders door een verlaging van hun huurinkomsten minder geld overhouden voor investeringen in verduurzaming. “Het voorstel is niet van tafel, maar het moet aan een aantal randvoorwaarden voldoen, voordat ik het echt een goed idee vind”, zei De Jonge tijdens het debat. Hij laat de Kamer rond begin juni weten of de voordelen van zo’n korting opwegen tegen de nadelen.

D66 vindt dat het kabinet meer regie moet voeren op de verduurzaming van woningen. Faissal Boulakjar riep de minister op dit jaar een nationaal isolatie-offensief te beginnen om “flinke stappen” te zetten bij het grootschalig isoleren van woningen en gebouwen. Volgens De Jonge kan het niet sneller. Daarnaast heeft het kabinet “zo’n beetje alles wat je kunt bedenken” aan maatregelen klaargezet “om de betaalbaarheid van verduurzaming te bevorderen.” Het is volgens hem wel zaak om ervoor te zorgen dat “het landt bij de mensen die er het meest om staan te springen.”