Coronazalen van ziekenhuizen lopen snel leeg

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt steeds sneller. In de afgelopen dag zijn netto 92 bedden vrijgekomen. Dat is de grootste daling sinds 11 januari. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 714 mensen die positief getest zijn op het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds 27 februari, bijna een maand geleden.

Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) belanden steeds minder mensen met het coronavirus onder de leden in een ziekenhuis. In de afgelopen dag hebben ziekenhuizen slechts 104 nieuwe patiënten binnen zien komen, het laagste aantal sinds 17 februari. In de afgelopen zeven werkdagen zijn gemiddeld bijna 154 mensen per dag met corona in een ziekenhuis beland. In anderhalve week tijd is de instroom met ruim 16 procent gedaald.

De coronagolf in de ziekenhuizen piekte ongeveer twee weken geleden. Toen lagen meer dan 900 mensen met corona in een ziekenhuis. Het LCPS hield er rekening mee dat dit zou kunnen stijgen richting 1500, maar dat is niet uitgekomen. De laatste week wordt het vooral op de verpleegafdelingen rustiger. Daar zijn in de afgelopen anderhalve week bijna 200 bedden vrijgekomen. Op de intensive cares liggen 40 tot 50 coronapatiënten, dat aantal is redelijk stabiel.