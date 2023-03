KRO-NCRV en RTL voor de rechter om eerste docu over Kees Momma

Omroep KRO-NCRV heeft een kort geding aangespannen tegen RTL over de uitzendrechten van de documentaire Het beste voor Kees uit 2014. De omroepbedrijven bevestigen vrijdag na berichtgeving van het AD dat zij elkaar dinsdag in de rechtszaal treffen.

Inzet van het kort geding is dat KRO-NCRV wil voorkomen dat de film over de autistische Kees Momma bij streamingdienst Videoland te zien zal zijn. Videoland zegt dat het de uitzendrechten van de film heeft gekocht van maakster Monique Nolte, maar KRO-NCRV beweert dat dat helemaal niet kan omdat de licentie nog bij hen zou liggen.

De documentaire is in 2014 in coproductie tussen productiehuis Selfmade Films en de, toen nog, NCRV ontstaan. Nolte verklaart tegenover het AD dat bij het verbreken van haar contract met Selfmade Films, ook de overeenkomst met KRO-NCRV is komen te vervallen en zij weer eigenaar is van de film en hem dus heeft kunnen verkopen aan RTL’s Videoland.

De documentaire Het beste voor Kees is tot stand gekomen met publiek geld”, stelt een woordvoerder van KRO-NCRV in een reactie. “De rechten voor uitzending ervan liggen bij de publieke omroep en de documentaire kan nog steeds bekeken worden. Wij hebben met RTL gesproken over hun voorgenomen online release dit weekend via Videoland, maar helaas zijn we daar niet samen uitgekomen. Daarom zien wij ons genoodzaakt om de rechter te vragen om hier duidelijkheid over te scheppen.”

RTL laat weten nog te hopen er met elkaar uit te komen, zonder tussenkomst van de rechter. “Wij zijn nog in gesprek met de KRO-NCRV en NPO en hopen er voor die tijd met elkaar uit te komen”, stelt een woordvoerster.

Dat Videoland de documentaire uit 2014 wil uitzenden, heeft te maken met de aanstaande release van Kees Vliegt Uit. Dit vervolg op Het beste voor Kees is vanaf 2 april te zien bij Videoland en de streamer wil graag beide films aan kunnen bieden.