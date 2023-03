Een tbs’er die op 10 januari ontsnapte uit de Groningse Dr. S. van Mesdag-kliniek na een toiletbezoek is weer terecht. Dat bevestigt een woordvoerster van de justitiĆ«le inrichting na berichtgeving door RTV Noord.

De tbs’er was ontsnapt tijdens begeleid verlof in Groningen. De tbs’er wilde naar de wc in het centrum van de stad en vluchtte toen.

Het is niet bekend of de tbs’er zich heeft gemeld of is opgespoord. De Dr. S. van Mesdag-kliniek doet daarover geen mededelingen.