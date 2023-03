Tweede grote crisisnoodopvang bij Nijmegen, 800 plaatsen

De Gelderse gemeente Heumen bouwt in het dorp Malden een crisisnoodopvanglocatie voor maximaal achthonderd vluchtelingen, onder wie vijftig alleenreizende minderjarigen. De paviljoens en woonunits komen op de grens met Nijmegen te staan en dicht in de buurt van de grote opvanglocatie die Nijmegen realiseert voor maximaal 1200 asielzoekers. De noodopvang in Malden moet begin mei klaar zijn, die in Nijmegen is naar verwachting vanaf half april in gebruik.

Heumen was eerder ook betrokken bij de grote opvangcentra die in natuurgebied Heumensoord zijn gebouwd, eerst voor Syriërs en later voor Afghaanse vluchtelingen. Heumensoord ligt namelijk ook precies op de grens tussen beide gemeenten. De nieuwe locatie in Malden is vlakbij Heumensoord.

De locatie van de nieuwe noodopvang is particulier eigendom. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kreeg het terrein in beeld en achtte het geschikt voor opvang. Heumen werkt daaraan mee om een herhaling van de situatie in Ter Apel, waar mensen zonder voorzieningen op straat moesten slapen, te voorkomen, laat de gemeente weten. Het COA richt het terrein in en is verantwoordelijk voor de veiligheid. Voor de minderjarige asielzoekers wordt een apart gedeelte ingericht.

Omwonenden zijn vrijdag door de gemeente op de hoogte gesteld. Maandag en dinsdag zijn er informatieavonden in het gemeentehuis. De Heumense gemeenteraad moet donderdag nog formeel akkoord gaan.