Aandacht voor klimaatverandering tijdens Earth Hour

Op verschillende plekken in Nederland gaat zaterdagavond om 20.30 uur het licht uit voor Earth Hour, een internationaal evenement om aandacht te vragen voor klimaatverandering en natuur. Ook de Pontjesbrug op Curaçao doet voor het eerst mee met Earth Hour.

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) is in 2007 begonnen met het initiatief. Destijds was het nog een kleine actie in het Australische Sydney. Inmiddels doen volgens het WWF wereldwijd miljoenen mensen, bedrijven en organisaties mee.

In Nederland gaan onder meer de lichten uit in een aantal restaurants in Haarlem. Diverse gebouwen en monumenten staan in het donker, zoals de Amsterdamse Poort, de Eusebiuskerk in Arnhem en het stadhuis in Terneuzen.

WWF noemt Earth Hour deze jaren belangrijker dan ooit. “De komende zeven jaar zijn cruciaal voor het stoppen van de klimaatverandering en de aantasting van de natuur. De aarde is al met 1,1 graden Celsius opgewarmd en we zijn hard op weg om in 2030 al de cruciale grens van 1,5 graad te bereiken.”