Extinction Rebellion protesteert op Eindhoven Airport

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren actie op Eindhoven Airport. Het is niet bekend wat de groep precies van plan is. De luchthaven waarschuwt reizigers dat de actie mogelijk “je reis van, naar of via de luchthaven” beïnvloedt.

Extinction Rebellion verwacht zo’n vijfhonderd deelnemers. Zij gaan naar de boulevard naast de terminal en zijn daar vanaf ongeveer 12.00 uur. De organisatie sluit niet uit dat deelnemers in Eindhoven het terrein van de luchthaven opgaan, zoals vorig jaar op Schiphol gebeurde. Een woordvoerder van Extinction Rebellion schrijft wel in een statement dat de luchthaven opgaan “niet heel verstandig is”. “Het gaat hier om militair terrein”, aldus de verklaring.

Afgelopen november hield Extinction Rebellion een manifestatie op Schiphol. Actievoerders zaagden een hek door en gingen het terrein van Schiphol-Oost op, waarvandaan de zaken- en privévluchten met kleine vliegtuigen worden afgehandeld. De actievoerders blokkeerden daar de privévliegtuigen. Zo’n driehonderd mensen werden opgepakt.