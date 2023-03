De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie gewonden gevonden in een woning aan de Bockenbergstraat in Gouda. Ze zouden rond 00.30 uur zijn mishandeld op de Lazaruskade in de Zuid-Hollandse plaats, laat een woordvoerder van de politie weten. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe erg ze er aan toe zijn, kon de voorlichter niet zeggen.

De politie is een onderzoek begonnen naar wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden.