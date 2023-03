Meerdere gewonden door vechtpartij in Leeuwarden

Meerdere mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt door een vechtpartij in Leeuwarden. De politie heeft twee verdachten aangehouden bij het incident dat rond 22.45 plaatsvond op De Hooidollen in de Friese hoofdstad. Ze zijn naar het politiebureau gebracht en worden verhoord.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd en roept getuigen op zich te melden. In eerste instantie werd gemeld dat er sprake was van een schietincident, maar volgens de politie is er niet geschoten. Mogelijk is er wel met een wapen gedreigd.