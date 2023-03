Duitse politie onderzoekt oorzaak ongeval bij Elten nog

De Duitse politie onderzoekt nog hoe het kon dat twee auto’s op dezelfde plek van de weg raakten op de A3 bij Elten in Duitsland. Door het ongeluk kwamen vier Nederlanders om het leven. De politiewoordvoerder zei dat het maandag nog te vroeg was om iets te zeggen over de oorzaak van het ongeval.

De vier slachtoffers zijn drie mannen van 39, 42 en 56 jaar en een 37-jarige vrouw. Volgens de Duitse politie verloor de 42-jarige bestuurder van een Porsche Cayman de macht over het stuur en kwam hij met zijn auto in een sloot terecht. In het voertuig zat ook de 37-jarige vrouw. Het tweetal wist uit het voertuig te komen en stond langs de weg. Een 39-jarige man was gestopt om hulp te verlenen op de vluchtstrook.

Even later verloor een 56-jarige Nederlander in een Porsche 911 op datzelfde stuk weg de macht over het stuur. Daardoor raakte hij de drie personen die langs de weg stonden en botste daarna tegen de vangrail, zei de politie. De vrouw en de 39-jarige man bezweken ter plekke aan hun verwondingen. Later zijn ook de twee bestuurders overleden.

“We weten dat het regende, maar of dat ook de oorzaak was, kunnen we echt nog niet zeggen”, aldus de politiewoordvoerder.

Elten ligt in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, vlak over de grens met Nederland.