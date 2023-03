ProRail: na dassenburchten bij Esch ook die in Vught aangepakt

Alle dassenburchten bij het spoor in het Brabantse Esch zijn verwijderd. Dat meldt spoorbeheerder ProRail, die ook even verderop in Vught is begonnen met werkzaamheden om dassenburchten onder dezelfde spoorlijn weg te halen.

Volgens ProRail zijn in Vught meerdere dassenburchten gesignaleerd. Zondagavond kreeg de spoorbeheerder een vergunning om ook daar aan de slag te mogen. Bij de gangen zijn kleppen geplaatst, waardoor dassen er nog wel uit kunnen, maar niet meer terug kunnen. Maandagochtend is er gestart met het ontgraven van de dassenburchten.

Bij Esch zijn in totaal 25 gangen aangetroffen. Tijdens het ontgraven zijn volgens ProRail geen dassen gezien. De spoorbeheerder gaat ervan uit dat de dassen door eerder genomen ontmoedigingsmaatregelen, waaronder het plaatsen van kleppen, een ander plekje hebben gevonden.

Door het gegraaf van de dassen, die een beschermde status hebben, kunnen sinds vorige week dinsdag geen treinen rijden tussen Den Bosch en Boxtel. Daardoor moeten reizigers die vanuit Den Bosch bijvoorbeeld naar Eindhoven willen omreizen via Tilburg. ProRail sprak eerder de hoop uit dat “als alles voorspoedig verloopt” aan het eind van deze week weer treinen over het traject kunnen.