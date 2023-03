Nog altijd onduidelijk hoe zaak kroongetuige Marengo verder zal gaan

Het is nog altijd onduidelijk hoe de behandeling van de zaak van Marengo-kroongetuige Nabil B. verder zal gaan. Mogelijk wordt de volgende zitting waarin hij aan bod komt uitgesteld. Dat zei de voorzitter van de rechtbank bij de hervatting van het megaproces in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Eerder deze maand werd duidelijk dat kroongetuige B. geen advocaten meer heeft. De reden waarom Peter Schouten en Onno de Jong hem niet langer bijstaan, is niet bekend. De rechter gaf maandag voor aanvang van de repliek van het Openbaar Ministerie aan dat het nog altijd niet duidelijk is hoe het nu verder zal gaan. “Of en op welke wijze in zijn zaak dupliek zal worden gevoerd, moeten we nog bepalen. Misschien moet het worden uitgesteld.” De reactie op de repliek van het OM en het laatste woord van B. staat 13 april gepland.

Deze week gaat het omvangrijke liquidatieproces een nieuwe fase in. Het OM reageert in waarschijnlijk twee zittingsdagen op de pleidooien van de advocaten van de verdachten, onder meer op het uitvoerige pleidooi van de advocaten van hoofdverdachte Ridouan Taghi. Tegen Taghi en vijf medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist.

De repliek van het OM gaat niet over mede-hoofdverdachte Saïd R. Zijn zaak loopt namelijk wat achter op de rest, omdat het langer duurde voordat hij door Colombia – waar hij was gearresteerd – werd uitgeleverd aan Nederland en door een advocatenwissel.

Na de repliek krijgen alle advocaten in april nog een keer de kans om te reageren. De rechtbank is van plan in oktober van dit jaar uitspraak te doen.