Organisator toertocht kan ongeval met 4 doden nauwelijks bevatten

Organisator 9Miles kan nauwelijks bevatten dat vier deelnemers aan de toertocht zondag zijn overleden door een ongeval op de Duitse snelweg A3. De organisatie zegt dat een vijfde persoon op tijd kon wegkomen en het ongeval heeft overleefd.

“Als organisatoren van deze autorit gaan onze gedachten als eerste uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Het is voor ons allen nog nauwelijks te bevatten wat er gebeurd is”, schrijft 9Miles in een persbericht. “Onze club 9 Miles is in shock en rouw na het tragische ongeval in Duitsland.”

9Miles organiseert regelmatig toertochten voor liefhebbers van zogeheten supercars. Zondag was dat ook het geval, toen reden deelnemers de SpringDrive. Op de planning stond een rit door Oost-Nederland en een stukje door het westen van Duitsland. Het was de bedoeling dat de rit werd afgesloten met een gezamenlijke lunch in Cuijk.

Bij het ongeval overleden zondag vier Nederlanders. Twee mensen raakten eerst met een auto van de weg tussen Kleef en Emmerik, zij konden zelf uit de auto komen en werden erna geholpen door een andere deelnemer aan de rit. Toen zij bij de vluchtstrook stonden, raakte een derde auto van de weg, reed hen aan en botste daarna tegen de vangrail. De tweede inzittende van de tweede auto raakte lichtgewond.