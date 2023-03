Allergeneninfo bij horeca, supermarkt en bakker ontbreekt vaak

Ambachtsbedrijven zoals bakkers en slagers, horecagelegenheden en supermarkten informeren hun klanten vaak niet goed over welke allergenen (zoals gluten, noten en melk) er in gerechten of producten zitten. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt uit inspecties in 2022 bij bijna 13.000 bedrijven dat pakweg 60 procent niet voldoet aan de voorwaarden.

Bedrijven zijn verplicht hun klanten te informeren over allergenen in onverpakte levensmiddelen. In de sector ambacht (bakkers, slagers en ijssalons) blijkt iets meer dan de helft van de 2256 in 2022 bezochte bedrijven de consument niet altijd op de juiste manier te informeren. Dat komt overeen met de inspectieresultaten in 2021.

Bij 9407 horecabedrijven (restaurants, hotels en cafetaria’s) ging het iets beter dan een jaar eerder, daar voldeed 41 procent tegen 35 procent in 2021. Ondanks die verbetering zegt de toezichthouder dat bij het doorvragen van wat er in het eten zit “de kennis van allergenen doorgaans beperkt blijkt”. Dat is verontrustend, want “het kan voor mensen met een allergie of intolerantie gevaarlijk zijn als zij niet goed worden ge├»nformeerd over wat er in eten is verwerkt”, aldus de NVWA.

Is in de horeca verbetering zichtbaar, bij de retailsector (supermarkten en toko’s) ziet de NVWA juist een forse achteruitgang. In 2021 voldeed 59 procent nog aan de regels, een jaar later is dat percentage gedaald tot 38 procent. Bij zorginstellingen (ziekenhuizen en verpleeghuizen) voldoet ongeveer twee derde van de ge├»nspecteerde instellingen.

De NVWA concludeert dat er nauwelijks verbetering zichtbaar is over hoe bedrijven hun klanten informeren over allergenen en zegt “in gesprek” te gaan “met de branches hoe zij dit beter onder de aandacht kunnen brengen.” Alle bedrijven waar gebreken zijn geconstateerd hebben een schriftelijke waarschuwing of een boete gekregen. De resultaten van de horeca-inspecties worden gepubliceerd op de website van de NVWA.