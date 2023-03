Centrum tegen sportmisstanden zoals wangedrag en doping

Er komt een onafhankelijk integriteitscentrum voor de sport dat zich moet gaan bezighouden met grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing. Dat heeft minister voor Sport Conny Helder aangekondigd. Het idee is dat sporters daar terechtkunnen met meldingen, maar ook met vragen. Het is nog onbekend wanneer dat centrum volledig zal draaien.

“Discriminatie en grensoverschrijdend gedrag be├»nvloeden het plezier in sport en vormen een bedreiging daarvoor. Daarnaast ondermijnen het gebruik van doping en matchfixing de integriteit en maatschappelijke waarde van sport”, aldus Helder in een verklaring bij de aankondiging. Ze zegt hier deze kabinetsperiode “echt grote stappen” in te willen zetten.

De eerste stap is om het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN), dat nu nog onderdeel is van sportkoepel NOC*NSF, bij het onafhankelijke centrum onder te brengen. Volgens Helder doet het CVSN “met veel inzet en deskundigheid” zijn werk, maar is het tijd om dit werk met meer onafhankelijkheid te laten doen.

Voor de sport bestaat ook speciaal tuchtrecht, maar de minister schrijft aan de Tweede Kamer dat dat “in sommige zaken niet heeft kunnen bieden wat ervan verwacht werd”. Daarbij verwijst minister Helder met name naar de manier waarop met de zaken van oud-turnsters is omgegaan. Ze wil het Instituut Sportrechtspraak niet opheffen, maar wel verbeteringen doorvoeren in de bemensing en opzet daarvan.