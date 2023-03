Gevangenissen moeten meer aandacht besteden aan discriminatie

Gevangenissen en andere instellingen die vallen onder de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) gaan extra aandacht besteden aan racisme en discriminatie. Er komt een bewustwordingsprogramma, vertrouwenspersonen krijgen een belangrijkere rol en zo nodig komen er strengere sancties voor medewerkers die zich daar schuldig aan maken. Dat schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer.

Volgens Weerwind moet iedereen in de gevangenis, zowel de gedetineerden, medewerkers als bezoekers, zich veilig kunnen voelen. Als er toch sprake is van racisme of discriminatie, moet er altijd melding gemaakt kunnen worden en moet er ook iets met die meldingen gedaan worden. De medewerkers moeten hun best doen om dit soort misstanden te voorkomen, en eventuele problemen op te lossen. De DJI heeft hier een plan voor gemaakt, dat Weerwind aan de Kamer heeft gestuurd.

Het is de bedoeling dat de dienst extra aandacht gaat besteden aan preventie, beter reageert als het mis gaat en ook beter zorgt voor mensen die slachtoffer geworden zijn. Dat raadde de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in juni ook nog aan. De RSJ zei toen in een advies geen aanwijzingen te hebben dat racisme en discriminatie een structureel probleem zijn, maar vroeg vanwege “het gesloten en gedwongen karakter” wel om extra alertheid.

De DJI is ook van plan om beter te gaan monitoren hoe het gaat met discriminatie en racisme in de gevangenissen en huizen van bewaring en de inrichtingen voor jongeren, forensische psychiatrie en vreemdelingen. Het idee is om zowel de mensen die daar opgesloten zijn daarnaar te vragen, als ook de medewerkers.