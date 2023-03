Kantoor adviseert ITV duidelijkere regels bij tv-programma’s

Advocatenkantoor Van Doorne, dat de afgelopen maanden extern onderzoek deed naar vermeend wangedrag bij The Voice of Holland, heeft naar aanleiding van zijn bevindingen meerdere “aanbevelingen” voor producent ITV. Zo adviseert het bureau onder meer een “verdere verbetering” van de regels. Van Doorne deelde woensdag het rapport van het onderzoek en concludeerde daarin meerdere gevallen van “ongepast gedrag”.

Het verder verbeteren van de regels moet “definiëren en verduidelijken welk gedrag ongepast is”. Ook helpt dat volgens Van Doorne om richtlijnen “te geven op het gebied van bekende dilemma’s en situaties met verhoogde risico’s (bijvoorbeeld waar fysiek contact gebruikelijk of vereist is)” en om “te beoordelen of er protocollen moeten worden ontwikkeld die de kwetsbare positie van kandidaten in (televisie)programma’s en het bestaan van een reële of vermeende machtsongelijkheid adresseren”.

Ook zou er volgens Van Doorne voor moeten worden gezorgd dat alle betrokkenen de regels goed kennen en naleven. Daarbij wordt aanbevolen extra aandacht te besteden aan onder meer de hiërarchie van de organisatie en de “reële of ervaren machtsongelijkheid” tussen bepaalde functies.

Daarnaast wordt geadviseerd goed te kijken naar de procedures rond de opvolging van meldingen van ongepast gedrag om te oordelen of die “verder geformaliseerd dienen te worden”.