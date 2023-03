Koningsdag weer te volgen op tv en radio

Koningsdag is ook dit jaar weer te zien op televisie. De NOS doet op 27 april rechtstreeks verslag van het bezoek van koning Willem-Alexander en zijn familie aan Rotterdam. De uitzending wordt gepresenteerd door Jeroen Overbeek. Malou Petter, Martijn Bink en Albert Bos zijn als verslaggevers langs de route te vinden.

Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters beginnen met een wandeling in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. Daarna gaat het gezelschap onder meer per watertaxi de Nieuwe Maas op langs het schip ss Rotterdam. Het gedeelte over het water eindigt bij de trappen voor Plein 1940 bij het oorlogsmonument De verwoeste stad, van kunstenaar Zadkine. Op het Binnenrotteplein volgt daarna een verjaardagsfeest dat tot 17.00 uur duurt.

In de avond blikt NPO 1 terug met mensen die die dag een rol hebben gespeeld bij het bezoek. Winfried Baijens is de presentator van dienst.

Koningsdag is ook via de radio te volgen. Op NPO Radio 1 wordt van 10.30 uur tot 13.30 uur rechtstreeks verslag gedaan. Simone Weimans en Tim de Wit presenteren de uitzending.