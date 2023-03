Advocatenkantoor Van Doorne heeft na ruim veertien maanden het externe onderzoek naar de vermeende misstanden bij The Voice of Holland afgerond. Het bureau heeft onder meer geconstateerd dat er in de periode van 30 april 2015 tot en met 12 januari 2022 ongepast gedrag door verschillende personen in verschillende vormen heeft plaatsgevonden bij The Voice of Holland. Die zouden zijn gemeld, maar er lijken geen maatregelen te zijn genomen.