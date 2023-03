Media eisen dat meldingen van hulpdiensten beschikbaar blijven

De mediasector dreigt naar de rechter te stappen vanwege een plan van minister van Justitie Dilan Yeşilgöz. Zij heeft besloten om per 1 april, komende zaterdag, te stoppen met de persalarmering. Dat systeem informeert journalisten over incidenten, zoals verkeersongevallen, branden en explosies.

De media willen dat de alarmering in elk geval voorlopig in de lucht blijft, tot er een alternatief is. Uiterlijk donderdag willen ze horen dat het opheffen van het systeem wordt uitgesteld. Als die toezegging niet komt, wordt de zaak voorgelegd aan de rechter.

Yeşilgöz nam het besluit om te stoppen met de alarmeringen op advies van de landsadvocaat. Die vindt dat het melden van ambulanceritten in strijd is met het medisch beroepsgeheim waar medewerkers van ambulances zich aan moeten houden. Ook het melden van de inzet van politie zou de privacy kunnen schenden.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren hebben een advocaat in de arm genomen. Dat initiatief wordt ondersteund door onder meer NOS Nieuws, Talpa, de regionale publieke omroepen en NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie van dagbladuitgevers en nieuwsbedrijven.

Ook persbureau ANP steunt deze zaak. “Het kabinet zegt voorstander te zijn van persvrijheid en stelt een open overheid na te streven. Het afschaffen van de persalarmeringen laat een tegengestelde beweging zien”, zegt ANP-hoofdredacteur Freek Staps. “Zoals journalisten niet in de brandweerauto stappen om iets te blussen en niet als politieagent de openbare orde handhaven, zouden hulpdiensten niet moeten beslissen wat journalistiek interessant is of niet. Dat is een taak van de professionele pers. Een open maatschappij bestaat bij de gratie van beschikbare feiten. Het is niet aan de politie om te bepalen wat Nederland wel of niet mag weten.”

De media hebben een gezamenlijke brief naar minister Yeşilgöz gestuurd. Daarin zeggen ze dat het systeem van de persalarmeringen goed werkt en dat er geen gevallen bekend zijn waarbij persoonlijke informatie door de alarmen naar buiten is gekomen.

Op een recente bijeenkomst met journalisten werd geopperd om een alternatief systeem op te zetten, dat alleen toegankelijk is voor mensen met een politieperskaart. In Rotterdam-Rijnmond wordt al gewerkt met een gesloten informatiedienst.