The Voice-slachtoffers willen dat directie ITV aftreedt

De slachtoffers van The Voice of Holland willen dat het verantwoordelijke Nederlandse managementteam van producent ITV aftreedt na het woensdag verschenen rapport van het externe onderzoek naar de vermeende misstanden. Dat laat slachtofferadvocaat Sébas Diekstra namens zijn cliënten weten aan het ANP. Advocatenkantoor Van Doorne concludeerde dat er meerdere gevallen van “ongepast gedrag” hebben plaatsgevonden bij de talentenjacht, maar dat er niks met de meldingen bij leidinggevenden lijkt te zijn gedaan.

In het rapport staat dat zaken van vier oud-medewerkers zijn doorgegeven aan meerdere leidinggevenden en dat er een mondelinge waarschuwing zou zijn gegeven. Met de meldingen lijkt volgens Van Doorne echter niks gedaan.

De slachtoffers hebben “geen goed woord over” voor hoe er door ITV mee om is gegaan. “Het minimale dat zij hadden mogen verwachten, is niet gebeurd. Zij zijn niet benaderd met de vraag of zij hulp of bijstand wensten. Zij zijn niet op de hoogte gehouden over ontwikkelingen in het onderzoek. Zij zijn volledig in de steek gelaten. Ook dat alleen al rechtvaardigt volgens cliënten het aftreden van de verantwoordelijke directie”, aldus Diekstra.

De excuses die ITV heeft aangeboden, wil een aantal van de cliënten van Diekstra nog niet aanvaarden. “Dit omdat de verschillende hoofdpersonen rondom The Voice of Holland, die kennis hadden van de eerdere meldingen, volledig buiten schot blijven. Voor cliënten is dit laatste onverteerbaar omdat als er direct bij een eerste melding adequaat was ingegrepen, andere vrouwen een hoop leed bespaard had kunnen blijven.”