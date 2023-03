RTL wil ‘stevig gesprek’ met ITV, inzet niet duidelijk

RTL wil een “stevig gesprek” voeren met producent ITV, nadat deze een samenvatting van het rapport over de misstanden bij het programma The Voice heeft gepubliceerd. Dat laat een woordvoerder van RTL woensdag weten.

Het mediabedrijf kan niet zeggen wanneer dit gesprek plaats gaat vinden. Ook geeft RTL geen toelichting over de inzet van het gesprek. “Het is duidelijk dat er geen veilige werkomgeving was en dat er niet adequaat is gehandeld op meldingen”, laat een zegsman weten. “Dat vinden we verschrikkelijk. Het is heel dapper dat deze vrouwen hun verhaal hebben gedaan. Die verhalen leggen onomstotelijk bloot waar de pijnpunten liggen.”

Advocatenkantoor Van Doorne, dat de afgelopen maanden extern onderzoek deed, concludeerde dat er meerdere gevallen van “ongepast gedrag” hebben plaatsgevonden bij de talentenjacht, maar dat er niks met de meldingen bij leidinggevenden lijkt te zijn gedaan. In het rapport staat dat zaken van vier oud-medewerkers zijn doorgegeven aan meerdere leidinggevenden en dat er een mondelinge waarschuwing zou zijn gegeven. Met de meldingen lijkt volgens Van Doorne echter niks te zijn gedaan.

De slachtoffers van The Voice of Holland willen dat het verantwoordelijke Nederlandse managementteam van ITV aftreedt. De producent wil echter geen antwoord geven op de vraag of de directie van het bedrijf dit overweegt. “We hebben niets toe te voegen aan ons statement”, aldus de woordvoerder. ITV stelt nu wel “verscherpt toezicht” en “versterkte meldingskanalen” te hebben.

Een week geleden liet RTL zich zeer kritisch uit over het uitblijven van elke vorm van communicatie door ITV over het onderzoek, dat ruim veertien maanden in beslag heeft genomen. Het bedrijf stelde toen “erop te vertrouwen dat wij volledige inzage krijgen in de uitkomsten van het onderzoek”. Het is onduidelijk of dat gebeurt.

Over de toekomst of de eventuele terugkeer van The Voice wil RTL pas uitspraken doen na het gesprek met ITV. Mariƫtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, wil dat de Nederlandse Arbeidsinspectie extra toezicht gaat houden op producent ITV om te kijken of de beloofde initiatieven na de wantoestanden bij The Voice echt zijn doorgevoerd.