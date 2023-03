Hamer: arbeidsinspectie zou veranderingen ITV moeten controleren

Mariƫtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, zou willen dat de Nederlandse Arbeidsinspectie extra toezicht gaat houden op producent ITV om te kijken of de beloofde initiatieven na de wantoestanden bij The Voice echt zijn doorgevoerd. Dat laat zij aan het ANP weten in reactie op de verklaring die ITV woensdag naar buiten bracht na veertien maanden onderzoek.

Klachten van medewerkers en oud-medewerkers over wangedrag op de werkvloer bij The Voice belandden niet bij de hr-afdeling en de directie van ITV. Dit kwam onder meer omdat het bedrijf hier geen procedures voor had. ITV stelt nu wel “verscherpt toezicht” en “versterkte meldingskanalen” te hebben.

De verklaring van ITV is volgens Hamer slechts een samenvatting van het onderzoek. “Er blijven nog veel vraagtekens over hoe dit zo kon gebeuren en heeft kunnen voortduren”, vindt de regeringscommissaris. Het is volgens haar nu “heel belangrijk dat ITV met het onderzoek aan de slag gaat. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat de arbeidsinspectie extra toezicht gaat houden op ITV om te kijken of de aanbevelingen daadwerkelijk goed zijn opgevolgd.”

Hamer constateert dat het onderzoek een “beperkte weergave is van wat er achter de schermen van het programma is gebeurd. Het schetst desalniettemin een zorgelijk beeld van een organisatie waar mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakten zich niet durfden te melden”. Dit kwam onder meer omdat “dit soort gedrag genormaliseerd werd op de werkvloer”.

ITV was woensdagmiddag niet direct voor commentaar bereikbaar.