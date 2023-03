Weerstand van bewoners tegen komst erotisch centrum in Amsterdam

Honderden Amsterdammers zijn tegen de komst van een nieuw erotisch centrum in de stad. Ze verwachten overlast en criminaliteit. Bewoners rond de drie voorkeurslocaties in de stadsdelen Zuid en Noord hebben dinsdag- en woensdagavond hun onvrede geuit op bijeenkomsten met burgemeester Femke Halsema. Ook hebben meer dan 9000 mensen petities ondertekend tegen de komst van het centrum.

Vorige maand werd al duidelijk dat er drie potentiële locaties zijn voor het centrum, dat een werkplek zou moeten bieden voor zo’n honderd sekswerkers. Twee vlak bij de RAI in Zuid en op de NDSM-werf in Noord. Het nieuwe sekscomplex moet een wezenlijk aantal ramen op de Wallen vervangen, om zo de positie van sekswerkers te verbeteren, de drukte en overlast in het centrum te verminderen en criminaliteit tegen te gaan.

De bewoners zijn echter bang dat er massaal toeristen op het centrum afkomen, met overlast en drugscriminaliteit als gevolg. Dinsdag was er een verhitte discussie op een bijeenkomst met de burgemeester in de RAI en woensdag klonk er opnieuw boegeroep en gelach vanuit een volle zaal in ’t Zonnehuis in Noord, toen Halsema de zorgen probeerde te bespreken.

“Met zo’n stroom aan toeristen, dan staan ze straks op het pontje al coke en xtc te verkopen”, zo zei één van hen. “Ik wil niet dat mijn dochters op vrijdagmiddag over de dronken Britten struikelen”, klonk het. Ook vrezen sommigen dat kunst en cultuur op de NDSM naar de achtergrond zal verdwijnen, en dat de toch al schaarse ov-verbinding met Noord te druk zal worden.

Halsema verwacht niet dat er dronken toeristen naar Noord zullen trekken, mocht het centrum daar komen, omdat “overlast niet samenhangt met sekswerk, maar met de Wallen”, zo benadrukte ze. De overlast op de Wallen komt mede door de concentratie van coffeeshops en horeca daar, denkt de burgemeester. Daarbij zou een grootschalige locatie zoals een erotisch centrum beter te reguleren zijn en daarmee juist veiliger voor sekswerkers, aldus Halsema.

Ook vanuit andere betrokkenen klinkt weerstand. Een groep sekswerkers demonstreert donderdag tegen het centrum, en de toezichthouder voor geneesmiddelen en vaccins in Europa (EMA), met het hoofdkantoor in de buurt van de RAI, is boos om de plannen en stapte naar de Europese Commissie.

Het college krijgt de komende maanden nog advies van de stadsdeelbesturen, en er wordt gesproken met belanghebbenden. Eind 2023 moet er een locatie worden gekozen. Daarna komt er met alle betrokkenen nog een participatietraject.