Artis krijgt geen subsidie van Rijk voor restauratie aquarium

Artis krijgt geen subsidie van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) om het zwaar verouderde aquarium van de dierentuin te restaureren. Op dit moment is er geen regeling waaruit de bewindsvrouw de gevraagde 10 miljoen euro zou kunnen betalen. Bovendien hebben meer rijksmonumenten geld nodig voor grote renovaties en gaat het moeilijk om alleen Artis hiermee te helpen, zegt haar woordvoerder. De bewindsvrouw sluit niet uit dat hier later wel geld voor is.

Het aquarium is al twee jaar buiten gebruik. De Amsterdamse dierentuin ging eind vorig jaar op zoek naar fondsen om het aquarium, dat stamt uit 1881, te vernieuwen. Het zoute water heeft de bassins ernstig aangetast en daarom moeten deze grondig worden opgeknapt. Artis hoopt de klus in 2025 te klaren. Voor de restauratie is 46 miljoen euro nodig, meldde Artis eind vorig jaar. De dierentuin had toen de helft van dit bedrag ingezameld bij de gemeente, particulieren en fondsen.

De staatssecretaris zegt met provincies in gesprek te zijn om geld vrij te maken voor grote restauraties van rijksmonumenten zoals die van Artis. Ze begrijpt ook dat de dierentuin geen tijd heeft om te wachten op deze structurele oplossing en zoekt daarom naar een manier om Artis sneller te helpen. Hier belooft ze de Tweede Kamer in de zomer over te informeren.

In een brief aan de dierentuin zegt Uslu zich niet te herkennen in het beeld dat ze geen maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt door niet mee te betalen aan de restauratie. Want haar ministerie heeft Artis de afgelopen jaren al circa 5,5 miljoen euro subsidie gegeven. Jaarlijks is er ongeveer 160 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het in stand houden van rijksmonumenten.