Persoon doodgeschoten in trapportiek in Amsterdam

Het slachtoffer dat donderdagochtend in een trapportiek aan de De Wittenstraat is doodgeschoten, is een vrouw. De vermoedelijke dader is volgens de politie te voet gevlucht en nog niet aangehouden.

Volgens een verslaggever ter plaatse is het complex afgezet met linten en worden er door de politie getuigenverklaringen afgenomen.

De politie meldt dat de verdachte een man van 1.90 meter lang is en een stevig postuur heeft. Mensen die hem zien worden opgeroepen 112 te bellen. Op beelden is te zien dat er veel agenten in de straat aanwezig zijn.