In Amsterdam is donderdagochtend iemand neergeschoten in een trapportiek. De persoon werd rond 08.00 uur neergeschoten aan de Wittenstraat in de Staatsliedenbuurt. Hulpdiensten zijn ter plaatse en verlenen eerste hulp aan het slachtoffer, aldus de politie. Hoe het slachtoffer eraantoe is, is niet bekend.

De politie heeft een signalement afgegeven van een verdachte. Die is ongeveer 1,90 meter lang en heeft een stevig postuur. Mensen die hem zien, worden opgeroepen direct 112 te bellen.