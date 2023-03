Top kabinet weer bijeen om politieke aardverschuiving te bespreken

Het tweede beraad van de top van het kabinet en hun secondanten is even na 21.00 uur donderdagavond van start gegaan. De acht bewindslieden praten op het ministerie van Algemene Zaken van premier Mark Rutte verder over het ongenoegen in het land en de uitslag van de provinciale verkiezingen.

Er moeten knopen worden doorgehakt over de inhoud van een brief, waarin het kabinet onder meer een analyse schetst over de onvrede in het land. Die brief wordt vrijdag in de ministerraad besproken en in elk geval voor dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Op die dag debatteert het kabinet met de Kamer over de verkiezingsuitslag.

De bewindspersonen bespreken donderdagavond meer dan alleen details, liet CDA-secondant Marnix van Rij (staatssecretaris van Fiscaliteit) doorschemeren. Anders “hadden we niet een bespreking hoeven hebben”, zei hij bij aankomst op het ministerie. “We gaan alles nog eens even goed bekijken.”

“De vraagstukken die spelen zijn groot en los je niet met één brief op”, erkent vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie). “Het is wel belangrijk dat we de inzet formuleren en verder kijken hoe we dat gaan doen.” De vier coalitiepartijen hebben allemaal een eigen visie op hoe je de grote vraagstukken aanpakt, voegt ze daaraan toe. “Tegelijkertijd is het de opdracht om als coalitie de richting aan te geven. Dat proberen we als kabinet nu te gaan doen.”

“We moeten de grote thema’s verder brengen en verbeteren. Dat is onze opdracht”, zei Schouten. “Het gaat er uiteindelijk om wat de mensen in het land merken van alle zaken die wij voornemens zijn om te doen.”

De bijeenkomst volgt op het ruim vier uur durende overleg van dinsdagavond. Na afloop daarvan zei Rutte dat het kabinet verbeteringen wil aanbrengen op grote, lopende dossiers waar kiezers zich zorgen over maken. Hij noemde daarbij de stikstofcrisis, de trage afhandeling van het toeslagenschandaal en de hersteloperatie van het door aardbevingen getroffen Groningen. Hoe het kabinet in die slepende dossiers nu wél een doorbraak wil forceren, zei de premier nog niet.

De top van het kabinet heeft ook breder gekeken, bijvoorbeeld naar het onbehagen en de regionale ongelijkheid in het land. Ook daar wil het kabinet de vinger achter krijgen.

Net zoals dinsdag schuiven naast Rutte en de drie vicepremiers Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Schouten (ChristenUnie) ook hun secondanten minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD), staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit, CDA) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, ChristenUnie) aan.

Het is niet bekend hoe lang het overleg gaat duren.