Rutte herdenkt verschrikkingen Boetsja op top via video-boodschap

Premier Mark Rutte levert vrijdag via een videoboodschap een bijdrage aan de Boetsja-top, die markeert dat het precies één jaar geleden is dat de Oekraïense stad werd bevrijd van de Russische troepen. De door Oekraïne georganiseerde top is deels digitaal. Ook onder anderen de Franse president Emmanuel Macron en de Belgische premier Alexander de Croo doen op afstand mee.

De Russen vielen Oekraïne in februari vorig jaar binnen en kregen al snel Boetsja in handen, een stadje vlakbij de hoofdstad Kyiv. Nadat de Russische militairen na enkele weken waren verdreven, werden zeker vierhonderd lichamen gevonden. Het waren vooral gedode burgers. Het onderzoek naar het bloedbad loopt nog.

In andere bevrijde steden zoals de Oost-Oekraïense stad Charkov werden martelkampen ontdekt. De Russen trokken zich na een maandenlange belegering van de stad en de omgeving terug in september, na een groot Oekraïens offensief. Ook daar werden vele honderden gedode burgers gevonden.

Rutte zal in de video-opname stilstaan bij de verschrikkingen in Boetsja. Zelf bezocht hij de stad in juli vorig jaar, tijdens zijn bezoek aan het door geweld geteisterde land.