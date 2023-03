Voorlopig geen einde persalarmeringen politie en brandweer

Journalisten blijven voorlopig nog meldingen ontvangen als de politie en brandweer uitrukken, laat minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) weten. Media krijgen per 1 april geen bericht meer als een ambulance wordt ingezet, omdat het medisch beroepsgeheim hierdoor in het geding zou komen. Dat geldt ook voor meldingen waarbij behalve ambulances ook andere hulpdiensten betrokken zijn.

Media hebben zich verzet tegen de voorgenomen stopzetting van de persalarmeringen. “Het stopzetten raakt een grote groep journalisten en persfotografen”, erkent ook Yeşilgöz. Daarom onderzoekt ze een alternatief: een gesloten systeem dat geaccrediteerde journalisten op de hoogte brengt van meldingen vanuit de politie, brandweer en veiligheidsregio’s. Ze is hierover ook in overleg met vertegenwoordigers van hulpdiensten en de media, waaronder het ANP.

Volgens de landsadvocaat zijn persalarmeringen in strijd met wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Dat is de conclusie na een juridische toets die is uitgevoerd op verzoek van Ambulancezorg Nederland. Meldingen versturen als ambulances uitrukken is volgens Yeşilgöz in elk geval niet mogelijk.

Het moet nog worden uitgezocht of dat wettelijk wel is toegestaan als de politie wordt ingezet. In de tussentijd zal de minister dit toestaan. Dit is een tijdelijke machtiging waarvan ze ook melding doet bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat moet in zulke gevallen.

De minister ziet geen juridisch bezwaar om media te alarmeren als er meldingen komen vanuit de brandweer en de veiligheidsregio’s.