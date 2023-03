Schouten wil compensatie gedupeerden overheidsfout niet beloven

Het kabinet wil niet beloven dat mensen die door een fout van de overheid minder toeslagen kregen en soms zelfs in armoede terechtkwamen, hiervoor gecompenseerd worden. “Vergelijkbare situaties”, zoals de vastgelopen compensatie van gedupeerden in het toeslagenschandaal, laten zien dat zo’n operatie ingewikkeld is, waarschuwt armoedeminister Carola Schouten.

Haar prioriteit ligt bij het voorkomen dat mensen in de problemen blijven zitten, zei Schouten in debat met de Kamer over het probleem. De wildgroei aan sociale regelingen heeft ervoor gezorgd dat een groep van ruim 10.000 huishoudens “onbedoeld in de problemen” is gebracht door de samenloop van die regelingen, gaf het kabinet deze week toe na Kamervragen naar aanleiding van een eerder verhaal in het NRC.

Het gaat om samenwonende stellen voor wie de uitkering van één partner, bijvoorbeeld voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, het enige inkomen is. Zij hebben recht op minder toeslagen dan een paar dat via de bijstand eveneens op of iets boven het bestaansminimum uitkomt. Dat is een onbedoeld gevolg van ingewikkelde fiscale regels.

“Ik zeg allereerst dat dit niet goed is gegaan”, aldus Schouten tegenover een felle Kamer. De systeemfout door het ingewikkelde stelsel “heeft ertoe geleid dat huishoudens in de armoede zijn terechtgekomen. En dat trek ik me enorm aan.” De bewindsvrouw noemt het extra pijnlijk dat achtereenvolgende kabinetten het probleem in de afgelopen zeven jaar niet hebben opgelost.

Schouten wil ervoor zorgen dat de kwestie nu wel wordt verholpen. “Het zal niet de beste, mooiste oplossing ever zijn”, geeft zij toe.

Verschillende Kamerfracties drongen erop aan dat het kabinet ook geld moet uittrekken voor compensatie. Schouten wil zoeken naar manieren om te compenseren, maar wilde nog niets toezeggen.

“Ik wil er niet lichtzinnig over doen”, zei de minister. Zo’n hersteloperatie kan “waanzinnig complex” zijn en het kabinet “weet nog niet wat erbij komt kijken”. Met valse beloftes zijn de getroffen gezinnen volgens Schouten nog verder van huis. “Dat vind ik niet eerlijk.” Zij hield op aandringen van onder anderen PVV-Kamerlid Léon de Jong vol dat ze zaken eerst goed wil uitzoeken. “Dit is niet een casus zonder dilemma’s.”