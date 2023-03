CDA kan niet meer leven met stikstofaanpak in coalitieakkoord

Regeringspartij CDA kan niet meer leven met de stikstofparagraaf die in het coalitieakkoord staat, zei vicepremier en CDA-leider Wopke Hoekstra vrijdag. Hij wil dat er opnieuw over de paragraaf wordt onderhandeld door de vier coalitiepartijen, “specifiek over 2030”.

De top van het kabinet sprak vrijdag opnieuw urenlang over de uitslag van Provinciale Statenverkiezingen. Daar verloor het CDA flink. Volgens Hoekstra moet het kabinet reageren op “het signaal van de mensen uit het land”. Daar werd deze week al twee keer ’s avonds lang door het kabinet over gesproken.

De CDA-leider vindt dat 2030 als deadline juist de snelheid uit de stikstofaanpak heeft gehaald. “Het leidt tot veel discussies”, zei hij. Hoekstra zette dat debat vorig jaar augustus zelf op de kaart door in een interview met het AD te zeggen dat 2030 voor zijn partij “niet heilig”is. Daar waren de coalitiepartners niet blij mee.

Hoekstra heeft aan coalitiepartners VVD, D66 en ChristenUnie laten weten te willen heronderhandelen. Maar het CDA wil wel eerst afwachten hoe in de provincies nieuwe besturen worden gevormd. Ook wil de partij het landbouwakkoord gerealiseerd zien en afwachten hoe Brussel reageert op een reeks regelingen voor boeren.

“Het is fatsoenlijk en verstandig” om de resultaten van deze gesprekken af te wachten, zei Hoekstra. Maar hij wil tegelijk “klare wijn schenken” over de stikstofparagraaf van het coalitieakkoord en “open” zijn naar de coalitiepartners. Bovendien voelt hij ook een verantwoordelijkheid naar het land, zei hij.

Hoekstra heeft “voldoende vertrouwen (in de coalitie) om dit traject voort te zetten. Anders hadden we hier een ander gesprek gehad”. Volgens hem heeft de coalitie “heel intensieve, maar ook collegiale gesprekken” gevoerd. Hij wilde niet zeggen wat er gebeurt als de andere partijen niet akkoord gaan met het naar achteren schuiven van 2030.

Wanneer het overleg over het coalitieakkoord wordt begonnen is nog onduidelijk. Dat kan nog wel enkele maanden duren. De coalitiepartners zeggen dat het CDA recht heeft om te vragen om heropening van de onderhandelingen. Als het zover is, zeggen ze weer verder te zullen kijken.