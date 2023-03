Agractie: berichten uit Den Haag komen over als totale chaos

Agractie spreekt van “totale chaos” over de boodschap die het kabinet vrijdagavond heeft afgegeven over de stikstofaanpak. Premier Mark Rutte zei na urenlang kabinetsberaad “versnelling aan te brengen” in het terugbrengen van de uitstoot van stikstof. Concreet werd Rutte niet.

“Enerzijds de pauzeknop, anderzijds versnellen. De pauzeknop lijkt ons meer dan logisch, om in de provincies te komen tot beleid mét draagvlak op het platteland en onder boeren”, aldus Agractie in een verklaring. “Zonder dwang en beperkingen op landbouwgrond.”

Agractie wil dat het kabinet versnelt met het legaliseren van PAS-melders en “regelen van houdbare vergunningen.” Daarnaast meent de belangenorganisatie van boeren dat er van een versnelling van stikstofreductie “op dit moment beslist geen sprake” kan zijn. “Eerst is ruimte nodig binnen de doelen van de coalitie om te komen tot realistisch uitvoerbaar beleid.”