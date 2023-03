President Suriname voor medisch onderzoek naar Nederland

De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi reist zaterdag naar Nederland voor medisch onderzoek. Hij doet dat op advies van zijn medisch team van Surinaamse en buitenlandse artsen, meldt zijn kantoor.

Het gaat om aanvullend onderzoek na een medische screening in Suriname, meldt de nieuwssite Waterkant. De 64-jarige Santokhi zou in “optimale conditie” zijn en enkele dagen in Nederland verblijven.

De site Starnieuws schrijft over “het vertrek van de president, midden in een crisissituatie”, verwijzend naar de financiĆ«le problemen in het land.