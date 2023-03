Jonge Democraten roepen D66 op: rug rechthouden of stekker eruit

Het stikstofbeleid zoals is afgesproken in het regeerakkoord moet “zonder concessies” worden uitgevoerd, vinden de Jonge Democraten. Als er toch aan wordt gemorreld, moet D66 uit het kabinet stappen.

De politieke jongerenorganisatie van D66 reageert hiermee op de wens van het CDA om over een tijdje opnieuw te onderhandelen over het regeerakkoord. Die wens is door de overige drie coalitiepartijen VVD, D66 en de ChristenUnie gehonoreerd, zo is vrijdagavond, na verschillende, urenlange stevige gesprekken door de top van het kabinet, duidelijk geworden. De christendemocraten willen de stikstofpassage uit het regeerakkoord halen. Daarin staat nu dat de stikstofuitstoot in 2030 met de helft moet zijn gereduceerd.

“We kunnen niet meer wachten met het uitvoeren van het stikstofbeleid”, zegt Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Volgens de D66-jongeren zijn de “ambitieuze coalitieplannen voor een robuust stikstofbeleid” van “essentieel belang voor de toekomst van Nederland”.

Als de plannen niet worden uitgevoerd, is coalitiedeelname niets meer waard, vindt Duvekot. Bij uitstel van de plannen “hebben wij er geen vertrouwen in dat het ├╝berhaupt uitgevoerd gaat worden, want van uitstel komt afstel”. Het kabinet moet de rug rechthouden en als het dat niet doet, moet D66 de eer aan zichzelf houden, vinden de Jonge Democraten.