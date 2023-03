Wolven doodden in januari 90 schapen en een geit

Wolven hebben in januari in totaal negentig schapen en één geit gedood. De meeste aanvallen hadden plaats in Drenthe en Friesland. Enkele aanvallen op schapen in Groningen bleken het werk van een hond, zo blijkt uit cijfers van BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder meer de wolvenzaken regelt.

Grote wolvenaanvallen deden zich voor in het Friese Boijl, waar een wolf elf schapen doodde. In Dwingeloo in Drenthe werden tien schapen slachtoffer van een wolvenaanval. Op de grens van Friesland en Drenthe in het Drents-Friese Wold zit een wolvenpaar, dat vorige zomer tenminste drie welpen kreeg. De provinciebesturen van Drenthe en Friesland willen dat een wolf verjaagd mag worden uit een gebied waar veel overlast is. Tot nu toe is dat verboden, omdat de wolf op Europees niveau op allerlei manieren beschermd is.

In januari zijn veruit de meeste wolvenwaarnemingen gedaan in Gelderland. In die provincie zitten diverse wolvenparen met jongen. Toch worden hier minder landbouwhuisdieren gedood, omdat de wolven op de Veluwe veel wild kunnen vinden om op te jagen. Enkele wolvenmeldingen kwamen aan het begin van het jaar uit Noord-Brabant en Limburg. Het gaat dan vaak om zwerfwolven, die vanuit Duitsland op zoek zijn naar een eigen territorium.

Of een wolf in het afgelopen weekeinde ook toegeslagen heeft in Renkum (Gelderland), waar vijftien dieren van een schaapskudde werden gedood, is nog niet bekend. Na een aanval worden DNA-monsters afgenomen. Het duurt enige tijd voor hiervan een uitslag bekend is. Ook over de dood van alpaca’s en kippen in het Brabantse Haps vorige week vrijdag kan om die reden nog niks worden gezegd, aldus BIJ12.