De eigenaar van een nachtclub in Haarlem is aangehouden op verdenking van aanranding en verkrachting van twee minderjarige meisjes in de nachtclub. Dat meldt de politie vrijdag. Over de man waren eerder al vergelijkbare meldingen binnengekomen bij de politie.

De man is inmiddels verhoord als verdachte. Het onderzoek in de zaak gaat verder.