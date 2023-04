Actievoerders voor klimaat voorzien standbeelden van blinddoek

Actievoerders hebben op verschillende plaatsen in het land tientallen standbeelden geblinddoekt. Het gaat bijvoorbeeld om het beeld van Aletta Jacobs in Groningen, koningin Wilhelmina in Utrecht en Apeldoorn en Bonifatius in Dokkum. Ook in andere landen kregen standbeelden een blinddoek voor. Scientist Rebellion, een internationale beweging van wetenschappers en academici die zich zorgen maken over het klimaat, geeft aan verantwoordelijk te zijn voor de actie.

De groep noemt zich een zusterorganisatie van Extinction Rebellion en roept op deze manier machthebbers op in actie te komen voor het klimaat en niet weg te kijken van de wetenschap. “Het laatste IPCC rapport dat vorige week uitkwam maakt nogmaals pijnlijk duidelijk dat de klimaatcrisis en de ecologische ramp ons voortbestaan bedreigen en onmiddellijke actie vereisen.”

En: “Als wetenschappers trekken we al decennialang aan de alarmbel over de klimaatcrisis. We schreven brieven, ondertekenden petities en hielden lezingen. Maar regeringen sloegen geen acht op onze waarschuwingen en jaar na jaar bleven de emissies stijgen.” Ook bekende standbeelden in Europese steden als Barcelona, Helsinki, München, Nice, Parijs, Stockholm en Zürich kregen een blinddoek.

Vorig week was er eenzelfde soort actie, die ‘Statue Sunday’ wordt genoemd. Toen kregen onder meer beelden van Rembrandt van Rijn in Leiden en Spinoza in Amsterdam een blinddoek om. Ook in andere landen werden beelden geblinddoekt. “Dit is onze tweede zondagsactie, en er zullen er nog vele volgen”, aldus de actiegroep.