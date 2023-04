XR geschokt door uitspraken Tata-personeel over demonstratie

Extinction Rebellion zegt geschokt te zijn over de uitspraken die medewerkers van Tata Steel hebben gedaan over klimaatactivisten die maandag gaan demonstreren bij de fabriek. Die uitlatingen circuleren in WhatsApp- en Facebookgroepen. Eerder al sprak onder meer de directie van het bedrijf haar afschuw en afkeuring over de uitspraken uit.

Het Noordhollands Dagblad meldde zaterdag in het bezit te zijn van screenshots van conversaties in een WhatsAppgroep van een deel-ondernemingsraad van Tata. Daarin doen de werknemers ferme uitspraken over de aan Extinction Rebellion verwante actiegroep Kappen met Kolen. Tientallen leden van die groep willen maandag een ‘die-in’ houden bij de toegangspoort van Tata door als ‘lijken’ op de grond te gaan liggen.

Zaterdag al veroordeelden directie en centrale ondernemingsraad van Tata Steel de uitspraken. “Volstrekt onacceptabel en kwetsend”, aldus een verklaring. Het bedrijf start een onderzoek, gaat de betrokkenen confronteren en bekijkt welke maatregelen er worden genomen.