Nederland trekt 274 miljoen euro uit voor steunpakket Oekraïne

Nederland stuurt een hulppakket van 274 miljoen euro naar Oekraïne, melden ministers Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) en Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). Hiervan gaat 180 miljoen euro naar humanitaire hulp, landbouw en herstelwerkzaamheden. Het resterende bedrag wordt gebruikt om de strijdkrachten te ondersteunen, overigens zonder wapens te leveren.

Dit is het eerste Nederlandse hulppakket aan Oekraïne van dit jaar. Het wordt betaald uit de 2,5 miljard euro die eerder al is gereserveerd om het door oorlog geplaagde land in 2023 te ondersteunen.

Schreinemacher heeft tegelijk bekendgemaakt dat ze een speciaal gezant heeft aangesteld die de taak krijgt om het Nederlandse bedrijfsleven te betrekken bij de wederopbouw van Oekraïne. Deze taak is toebedeeld aan oud-diplomaat Ron van Dartel.