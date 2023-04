Tot 15 jaar cel voor overvallers waardetransport Amsterdam

De rechtbank heeft tot vijftien jaar cel opgelegd voor de gewelddadige overval op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord in 2021. De rechtbank wees Hamza B. aan als initiatiefnemer van de overval en legde hem vijftien jaar cel op. Hij gaf het startsein voor de overval, deed voorverkenningen en huurde het appartement waar de overval met de andere verdachten werd besproken.

De straffen vallen lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, die achttien jaar tegen zeven verdachten had geëist. Volgens de rechter is bewezen dat op één plek gericht op de politie is geschoten, aanzienlijk minder vaak dan door het OM werd gesteld. In een bocht van de A10 heeft een verdachte vanuit een rijdende vluchtauto gericht op een politievoertuig geschoten waarin twee politiemensen zaten, aldus rechter. Hij is verdeeld tot vijftien jaar cel. Een andere verdachte die niet gericht heeft geschoten kreeg twaalf jaar cel. Beide verdachten hebben ook in de lucht geschoten.

Op andere plekken is niet bewezen dat er geschoten is, aldus de rechter. Twee verdachten kregen tien jaar voor hun rol bij de overval. Twee anderen kregen straffen van twee en zes jaar opgelegd vanwege hun medeplichtigheid bij de overval, aldus de rechtbank.

De overval op 19 mei 2021 leidde tot een wildwestachtervolging met de massaal uitgerukte politie, die eindigde in Broek in Waterland, een dorp boven Amsterdam. Vluchtauto’s werden daar in brand gestoken. Tijdens een achtervolging te voet door een weiland schoot de politie een 47-jarige verdachte, afkomstig uit Frankrijk, dood. De buit bedroeg 14,5 miljoen euro aan edelmetalen, waarvan ruim 4 miljoen nog steeds spoorloos is.

Volgens de rechter ging het om een overval “waarbij het toepassen van geweld op geen enkele manier is geschuwd”. De rechter sprak verder over een “ongekende brutaliteit die nauwelijks nog in Nederland is vertoond” en waarbij het geweld een grote impact had op bewoners en agenten.

In totaal stonden er acht verdachten terecht, met een Belgische, Franse en Marokkaanse nationaliteit. Zij hebben twee weken om in hoger beroep te gaan. Drie verdachten van de overval staan later nog terecht.