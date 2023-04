Andere inzet politiehond moet aantal bijtincidenten verminderen

De politiehond wordt voortaan anders ingezet. “De bijthond die ook kan zoeken moet plaatsmaken voor een zoekhond die ook kan bijten”, meldt de politie maandag. Sinds begin april geldt daarvoor een nieuwe richtlijn om het aantal bijtincidenten te verminderen en worden maatregelen genomen om onder andere dierenleed zoveel mogelijk tegen te gaan. Aanleiding is het verbod op het gebruik van elektronische halsbanden in de nieuwe Wet Dieren.

Ook kreeg de politie kritiek na uitzendingen van de tv-programma’s Zembla en Undercover in Nederland. Uit het onderzoek van Zembla bleek onder andere dat een politiehond te snel werd ingezet als wapen bij een aanhouding. Undercover in Nederland liet zien dat er mogelijk sprake was van dierenleed tijdens trainingen. Daarbij zou een stroombalk worden gebruikt bij het africhten van honden.

Om dat te voorkomen, wil de politie de honden voortaan anders inzetten en opleiden. Daarbij moeten hondengeleiders zich nog meer “bewust zijn dat hun hond een fors geweldsmiddel kan zijn”. In de nieuwe richtlijn werkt de hond “voortaan in principe aangelijnd, tenzij de situatie erom vraagt het dier los te laten.” Dat is het geval bij een vluchtpoging of wanneer de veiligheid van iemand in het geding komt.

Ook staat het welzijn van de dieren meer voorop, aldus de politie. Tijdens trainingen worden geen stroomprikkels meer gebruikt om de honden bijvoorbeeld terug te roepen. De politie geeft aan het belangrijk te vinden “dat de honden fatsoenlijk worden grootgebracht en getraind voordat wij ze overnemen en dat ze na hun actieve loopbaan van zes à zeven jaren nog een goed ’tweede leven’ hebben”.

Volgens de politie is het aantal bijtgevallen door honden de afgelopen jaren afgenomen. In 2019 waren er 360 bijtincidenten. In 2020 en in 2021 waren dat er respectievelijk 337 en 200. De daling komt volgens de politie doordat hondengeleiders zorgvuldiger omgaan met de inzet van de politiehond. De politie heeft zo’n vierhonderd honden en hondengeleiders die zo’n 180 diensten per jaar draaien.