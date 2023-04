Verdachten van overval op waardetransport Amsterdam horen vonnis

De rechtbank in Amsterdam doet maandag uitspraak in de zaak over de gewelddadige overval op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord. Tegen zeven verdachten zijn celstraffen van achttien jaar geëist. Tegen een achtste verdachte, die een beduidend kleinere rol speelde, eiste het Openbaar Ministerie vijf jaar cel.

De overval op 19 mei 2021 leidde tot een wildwestachtervolging met de massaal uitgerukte politie, die eindigde in Broek in Waterland, een dorp boven Amsterdam. Vluchtauto’s werden daar in brand gestoken. Tijdens een achtervolging te voet door een weiland schoot de politie een 47-jarige verdachte, afkomstig uit Frankrijk, dood. De overige mannen gaven zich over. De buit bedroeg 14,5 miljoen euro aan edelmetalen, waarvan ruim 4 miljoen nog steeds spoorloos is.

Tijdens het proces vorig jaar is veelvuldig de vraag aan de orde geweest of de verdachten gericht op de politie schoten. Volgens het OM hebben de zwaar bewapende professionals tijdens de achtervolging nietsontziend geprobeerd twaalf agenten dood te schieten en zijn nog eens twaalf agenten met een wapen bedreigd, onder meer door ermee in de lucht te schieten. De verdachten hebben consequent beweerd dat zij alleen hebben geschoten om de politie op afstand te houden. De uitkomst van de kwestie is van groot belang voor de strafmaat, want als de beschuldiging niet bewezen kan worden, zal de op te leggen straf aanzienlijk lager uitvallen.

Nergens zijn inslagen gevonden van door de overvallers afgevuurde kogels. Dat er flink is geschoten, staat vast. In Broek in Waterland zijn acht hulzen gevonden van door de overvallers verschoten kogels en 87 van politiekogels. Naast het dodelijke slachtoffer onder de overvallers raakten twee van hen gewond.

De acht verdachten hebben de Belgische, Franse en Marokkaanse nationaliteit. Drie verdachten staan later terecht. In de hoofdstad van de Republiek Guinee werd in december vorig jaar nog een voortvluchtige Belgische verdachte opgepakt. Eén verdachte is nog spoorloos.