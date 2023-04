Uitspraak in zaak tegen voetballer Vloet over fataal ongeval A4

De rechtbank in Haarlem doet maandag uitspraak in de strafzaak tegen profvoetballer Rai Vloet. Het Openbaar Ministerie heeft 3,5 jaar cel tegen hem geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de A4 waarbij de 4-jarige Gio Roos uit Zoetermeer om het leven kwam. Vloet wordt ook verdacht van rijden onder invloed van alcohol.

Het ongeval vond plaats op 14 november 2021 in de buurt van Hoofddorp. Op de zitting van twee weken geleden erkende de 27-jarige middenvelder sterke drank te hebben gedronken voordat hij in de auto stapte na een vroegtijdig beëindigd feestje in Amsterdam. Vloet zat met een vriend in de auto toen hij rond middernacht op de andere auto inreed, zonder te remmen. Vloet zou vlak voor het ongeluk 193 tot 203 kilometer per uur hebben gereden, bleek uit data van zijn eigen auto.

De vriend van Vloet nam aanvankelijk de schuld op zich, door zich bij de politie voor te doen als de bestuurder. “De wijze waarop hij zich heeft gedragen na het ongeluk is allesbehalve fraai”, aldus de officier. Ze noemde het gedrag “onverteerbaar voor de ouders”. Ook vindt ze dat Vloet als profvoetballer een voorbeeldfunctie heeft. “Die laat zich moeilijk rijmen met alcoholgebruik.” Ze eiste na de celstraf ook een rijontzegging voor de duur van vier jaar.

Vloet voetbalde tot begin vorig jaar voor Heracles Almelo, maar stapte over naar FC Astana in Kazachstan en voetbalt tegenwoordig voor het Russische FK Oeral. Heracles besloot hem te schorsen nadat was gebleken dat zijn betrokkenheid bij het dodelijke auto-ongeval groter was dan de voetballer eerder had beweerd.