Weeronline: opwarming maakt watertekort komende jaren nijpender

Het actieplan van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat om de drinkwatervoorziening in ons land veilig te stellen, is volgens Weeronline “hard nodig”. Volgens het weerbureau zullen lange perioden van droogte in de toekomst steeds vaker voorkomen, terwijl drinkwaterbedrijven tijdens warme en droge zomers moeilijk aan de vraag naar drinkwater kunnen voldoen.

Hogedrukgebieden in de zomer en uitdrogende oostenwinden zorgen ervoor dat vaker voor een lange tijd sprake is van droogte. De hoeveelheid neerslag in de zomer neemt niet af, die is in de laatste honderd jaar zelfs fors gestegen. Het probleem is dat de regen in een veel korter tijdbestek valt. Steeds vaker zijn dit plensbuien en dat water heeft niet de tijd om goed de grond in te zakken en stroomt snel af naar sloten en rivieren.

Volgens het weerbureau speelt ook mee dat in een warmere atmosfeer meer vocht verdampt. Daarnaast is de hoeveelheid zonneschijn in ons huidige klimaat flink toegenomen. Meer zon leidt ook tot een hogere verdamping van vocht. Er komt daardoor minder grondwater en oppervlaktewater beschikbaar voor drinkwater.

Aan de andere kant valt in de winter gemiddeld wel steeds wat meer neerslag. Voor het waarborgen van de drinkwatervoorziening zou het wenselijk zijn om die neerslag beter dan nu het geval is op te vangen met het oog op het droogteseizoen, stelt Weeronline.

Harbers deed zijn uitspraken in reactie op het maandag verschenen rapport van het RIVM. Daarin wordt gesteld dat de beschikbaarheid van drinkwater nu al regionaal onder druk staat. Als er niets wordt gedaan, kan dit in 2030 voor heel Nederland gelden. De minister wil onder meer inzetten op waterbesparing.