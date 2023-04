Den Haag: bezorgd over aantrekkelijkheid omgeving Binnenhof

De gemeente Den Haag maakt zich zorgen over “de aantrekkelijkheid en leefbaarheid” van de straten rond het Binnenhof in het centrum van de stad. De renovatie van dat gebied gaat twee jaar langer duren dan gepland.

Op en rond het Binnenhof bevinden zich de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Ridderzaal. Na jarenlang uitstel begon de verbouwing in 2021. Het werk zou in 2026 moeten worden afgerond, maar dit wordt zeker eind 2028. Dat komt onder meer door de stikstofregels en strenge veiligheidseisen.

Volgens de gemeente had de oorspronkelijke duur “al een stevige uitwerking op de binnenstad”. Dat het werk langer duurt, is volgens Den Haag begrijpelijk, maar de gemeente is niet te spreken over de aanpak. “De grootte van dit renovatieproject vraagt om heldere communicatie en perspectief voor de korte én lange termijn voor de bewoners en ondernemers in de binnenstad. En dat is er op dit moment onvoldoende.” De gemeente wil dat het Rijksvastgoedbedrijf, dat over de verbouwing gaat, duidelijk uitlegt wat er wordt gedaan “om de omgeving bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te houden voor inwoners, ondernemers en bezoekers”.