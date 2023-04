Arbeidsinspectie: onderzoek treinongeval duurt maanden

De Nederlandse Arbeidsinspectie verwacht dat het enkele maanden duurt voordat het onderzoek naar het dodelijke treinongeval in Voorschoten is afgerond. De instantie doet samen met de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoek naar het ongeluk in de nacht van maandag op dinsdag waarbij een dode viel.

Omdat het gaat om een arbeidsongeval dat niet op de openbare weg heeft plaatsgevonden, leidt de arbeidsinspectie het strafrechtelijke onderzoek in deze fase. Dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, legt een woordvoerder van de arbeidsinspectie uit.

Daarbij wordt gekeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of de Arbowet is overtreden. Het OM gaat daarna op basis van de resultaten van dat onderzoek kijken of er vervolging nodig is.